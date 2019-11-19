Son Dakika Haberleri: - Tel Abyad'lılardan Mehmetçiğe teşekkür
Son Dakika Güncel - Tel Abyad'lılardan Mehmetçiğe teşekkür - Son Dakika

- Tel Abyad'lılardan Mehmetçiğe teşekkür

6 saat önce

- Tel Abyad'lılardan Mehmetçiğe teşekkürTEL ABYAD - Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da halkın güvenliği için yol kontrollerine devam edildiğini bildirdi.

- Tel Abyad'lılardan Mehmetçiğe teşekkür

TEL ABYAD - Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da halkın güvenliği için yol kontrollerine devam edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Tel Abyad'da yaşayan bir vatandaşın, "Çok şükür iyiyiz, siz geldiğinizden beri kontrol noktaları olduğu için daha iyiyiz" ifadeleri dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiğimiz Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Tel Abyad'da halkın güvenliği için yol kontrollerine devam ediyor. Suriyeli kardeşimiz: 'Çok şükür iyiyiz, siz geldiğinizden beri kontrol noktaları olduğu için daha iyiyiz' diyerek teşekkür etti" ifadeleri kullanıldı.

- Tel Abyad'lılardan Mehmetçiğe teşekkür

Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma Subaşı, estetik iddiaları hakkında ilk kez konuştu: Sadece küçük dokunuşlar var
Ümit Milli Takımımız, Andorra'ya 2-0 yenildi! Milli olarak üretilen bu kolonlar ile milyonlarca lira Türkiye'de kalacak Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist sınır dışı edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 00:52:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Tel Abyad'lılardan Mehmetçiğe teşekkür
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]