Tel Abyad Meclis Başkanı el-Hamdo:

Tel Abyad Meclis Başkanı Vail el-Hamdo, PKK/PYG terör örgütünün Tel Abyad'da düzenlediği bombalı saldırıyı vahşet olarak değerlendirdi.

Tel Abyad Meclis Başkanı Vail el-Hamdo, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG terör örgütünden kurtarılan Tel Abyad'da dün meydana gelen bombalı saldırının vahşet olduğunu ifade etti. Bombalı saldırının ardından ülkelerine geçmek için izin bekleyen Suriyelilerle birlikte Türkiye sınırda bulunan el-Hamdo, "Bu bir vahşettir. İnsanlıktan nasibini almamış cani ruhlu insanların yaptığı bir katliamdır. Bu saldırıda günahsız çocuklar, kadınlar ve siviller şehit olmuştur. Eczanesinde görev başında olan günahsız insanlar katledilmiştir. Burada bekleyen insanlar vefat eden ve yaralı olanların yakınları. 20'ye yakın şehit ve bir o kadar yaralı var. Acımız çok büyük, bu saldırılar tamamen sivillere yönelik bir saldırıdır" dedi.

SINIRDA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Tel Abyad'daki bombalı saldırıda ölen ve yaralananların Türkiye'deki yakınları ise ülkelerine geçmek için sınır hattında bekleyişlerini sürdürüyor. Türk devletinden izin bekleyen Suriyelilerden Halil Meşhurgü, "Tel Abyad'da olanlar tamamen bir katliamdır. Bizim de orada yakınlarımız var ve vefat eden yakınlarımız var" diye konuştu.

(Mehmet Dikeç/İHA)