Son Dakika Haberleri: Tel Abyad merkezinde YPG'li teröristlerin, içerisindeki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin...
Son Dakika Güncel Tel Abyad merkezinde YPG'li teröristlerin, içerisindeki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin...

Tel Abyad merkezinde YPG'li teröristlerin, içerisindeki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin...

1 saat önce

Tel Abyad merkezinde YPG'li teröristlerin, içerisindeki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.

Tel Abyad merkezinde YPG'li teröristlerin, içerisindeki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin..., System.String[]

Tel Abyad merkezinde YPG'li teröristlerin, içerisindeki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.

Telabyad, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:18 Kaynak: AA
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