Tel Abyad merkezinde YPG'li teröristlerin, içerisindeki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin...
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Tel Abyad merkezinde YPG'li teröristlerin, içerisindeki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:18 Kaynak: AA
Tel Abyad merkezinde YPG'li teröristlerin, içerisindeki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.
TSK'nın sınırda kontrolü sağlamasının ardından Akçakaleliler evlerine dönmeye başladı Tel Abyad ve Rasulayn'ı kaybeden teröristler, Münbiç'te rejim bayrağını astı Bakan Hulusi Akar: Bölgemizde tek DEAŞ hapishanesi var. Gittiğimizde YPG'liler tarafından boşaltıldığını gördük HDP'li Osman Baydemir'den Türkiye ve Erdoğan hakkında küstah sözler!