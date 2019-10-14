Son Dakika Haberleri: Tel Abyad merkezine Suriye Milli Ordusu bayrağı çekildi
Son Dakika Güncel Tel Abyad merkezine Suriye Milli Ordusu bayrağı çekildi

Tel Abyad merkezine Suriye Milli Ordusu bayrağı çekildi

39 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında dün terörden arındırılan Tel Abyad'ın merkezine Suriye Milli Ordusu bayrağı çekildi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında dün terörden arındırılan Tel Abyad'ın merkezine Suriye Milli Ordusu bayrağı çekildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/ YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad dün terörden arındırıldı. SMO askerleri Tel Abyad şehir merkezine bayrak dikti.

Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için 6 gün önce Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı.

(İHA)

Tel Abyad merkezine Suriye Milli Ordusu bayrağı çekildi

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Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:35 Kaynak: İHA
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