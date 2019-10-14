Tel Abyad merkezine Suriye Milli Ordusu bayrağı çekildi

Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için 6 gün önce Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK ) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Fırat 'ın doğusunda PKK/ YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad dün terörden arındırıldı. SMO askerleri Tel Abyad şehir merkezine bayrak dikti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika: Bakan Akar ile Hakan Fidan'ın katıldığı toplantının fotoğrafları paylaşıldı

Deprem kabusu bitmiyor! İstanbul bir kez daha sallandı