- Tel Abyad merkezine Suriye Milli Ordusu bayrağı çekildi
1 saat önce
- Tel Abyad merkezine Suriye Milli Ordusu bayrağı çekildiTEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında dün terörden arındırılan Tel Abyad'ın merkezine Suriye Milli Ordusu bayrağı çekildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:26 Kaynak: İHA
- Tel Abyad merkezine Suriye Milli Ordusu bayrağı çekildi
TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında dün terörden arındırılan Tel Abyad'ın merkezine Suriye Milli Ordusu bayrağı çekildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/ YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad dün terörden arındırıldı. SMO askerleri Tel Abyad şehir merkezine bayrak dikti.
Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için 6 gün önce Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı.
Suriye milli ordusu'nun bayrağı tel abyad'da göndere çekildi Akçakaleliler geri dönüyor, Tel Abyadlılar dönüş hazırlıklarına başladı Rus medyasından Barış Pınarı Harekatı yorumları: Gerçek dost savaşta belli olur Kremlin'den "Türk ve Rus askerleri çatışır mı?" sorusuna yanıt: Düşünmek dahi istemiyoruz