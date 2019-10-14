Tel Abyad şehir merkezinde son durum - Ekmek dağıtımı
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-Ekmek dağıtımı Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:18 Kaynak: AA
-Ekmek dağıtımı Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde, dün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından arama tarama faaliyeti yürütüldü.
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