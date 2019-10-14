Tel Abyad şehir merkezinde son durum - Ekmek dağıtımı

-Ekmek dağıtımı Türkiye 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı 'nın 5. gününde, dün Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından arama tarama faaliyeti yürütüldü.

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Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceğiyle ilgili bilgi verdi

Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu