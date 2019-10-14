Son Dakika Haberleri: Tel Abyad şehir merkezinde son durum - Ekmek dağıtımı
Son Dakika Güncel Tel Abyad şehir merkezinde son durum - Ekmek dağıtımı

Tel Abyad şehir merkezinde son durum - Ekmek dağıtımı

1 saat önce

-Ekmek dağıtımı Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5.

-Ekmek dağıtımı Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde, dün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından arama tarama faaliyeti yürütüldü.

Tel Abyad şehir merkezinde son durum - Ekmek dağıtımı

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:18 Kaynak: AA
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