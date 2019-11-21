Son Dakika Haberleri: Tel Abyad Sınır Kapısı'nı açma çalışmaları
Son Dakika Güncel Tel Abyad Sınır Kapısı'nı açma çalışmaları - Son Dakika

Tel Abyad Sınır Kapısı'nı açma çalışmaları

7 saat önce

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Tel Abyad Sınır Kapısı'nın açılması çalışmalarına ilişkin, "En kısa zamanda ticarete de açmayı planladığımız bu kapının Suriye ile Türkiye arasında bir gönül köprüsü olacağına inanıyorum.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Tel Abyad Sınır Kapısı'nın açılması çalışmalarına ilişkin, "En kısa zamanda ticarete de açmayı planladığımız bu kapının Suriye ile Türkiye arasında bir gönül köprüsü olacağına inanıyorum." dedi.

Başkan Yalçınkaya ve beraberindeki heyet, Türkiye'den giden ekipler tarafından Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Suriye'nin sınır ilçesinde bulunan Tel Abyad Sınır Kapısı'nın açılması için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Yalçınkaya, terör örgütü YPG/PKK'nın sınır kapısına ciddi anlamda zarar verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı kapsamında kapının açılması için çalışmalara başlandığını belirten Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"Bugün itibariyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın kapının açılmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bir an önce kapının açılması için gayret ediyoruz. Eksiklikleri gideriyoruz. En kısa zamanda ticarete de açmayı planladığımız bu kapının Suriye ile Türkiye arasında bir gönül köprüsü olacağına inanıyorum. Akçakale Belediyesi olarak bütün imkanlarımızı seferber ettik. Arkadaşlarımız ve araçlarımız kapının açılması için adeta seferber olmuş durumdadır. Suriye'deki hayatın bir an önce normale dönmesi için tüm gayretimizle çalışıyoruz."

Tel Abyad Sınır Kapısı'nı açma çalışmaları

Telabyad, Akçakale, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin önemini anlamak için haritaya bakmak yeterli ABD: Türkiye S-400'lerden kurtulmalı, yaptırımlar hala masada Meclis'ten geçti! Futbolculardan alınan vergi yüzde 20'ye yükseltildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 22:55:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tel Abyad Sınır Kapısı'nı açma çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]