Tel Abyad Sınır Kapısı'nın açılması için çalışmalar başladı

Türkiye'den giden ekipler, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Suriye'nin sınır ilçesinde bulunan Tel Abyad Sınır Kapısı'nın açılması için çalışmalara başladı.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan Tel Abyad'da hayatın normale dönmesi için kamu hizmeti veriliyor.

Şanlıurfa Valiliği İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi nezaretinde, sınır ötesinde görev yapan kamu kuruluşları, çeşitli altyapı hizmetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'den giden ekipler, Tel Abyad Sınır Kapısı'nın açılması için de YPG/PKK tarafından bölgeye tampon amacıyla yerleştirilen molozları kaldırıyor.

Kapı etrafındaki terörün izlerini silmeye çalışan ekipler, yolun bakım ve onarım çalışmasını da yaptı.

Kısa süre sonra hizmete girmesi hedeflenen Tel Abyad Sınır Kapısı'nın, ilk etapta insani yardım taşıyan araçların geçişi için kullanılması öngörülüyor.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatıyla, Tel Abyad'da bulunan kamuya ait binaların envanter çalışmaları devam ederken, hasarlı ve kullanılamaz haldeki bina ile tesislerin onarılarak yeniden halkın hizmetine sunulması hedefleniyor.