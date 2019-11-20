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Tel Abyad Sınır Kapısı yeniden açıldı

6 saat önce

Tel Abyad Sınır Kapısı yeniden açıldıŞANLIURFA - Terörden temizlenen Tel Abyad ve Akçakale'de gümrük kapısı 5 yıl sonra yeniden açıldı.

Tel Abyad Sınır Kapısı yeniden açıldı

ŞANLIURFA - Terörden temizlenen Tel Abyad ve Akçakale'de gümrük kapısı 5 yıl sonra yeniden açıldı. Hem Akçakale hem de Tel Abyad kapılarında bulunan beton bloklar iş makineleri ile kaldırıldı.

Barış Pınarı Harekatı'yla bölgenin terör örgütü PKK/ YPG'den temizlenmesinin ardından Telabyad Sınır Kapısı, 5 yıl sonra yeniden açıldı. Suriye'nin Tel Abyad kenti, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve Suriye Milli Ordusu askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırıldı. Terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen bölgede yeniden huzur ve güvenliğin sağlanması sonrasında Akçakale Sınır Kapısı'nın açılması için çalışmalar hemen başlamıştı. Bugün önce Akçakale Sınır Kapısı, hemen ardından ise Tel Abyad Sınır Kapısı açıldı. Beton blokların kaldırılıp sınır kapılarının açılmasıyla insani yardım araçlarının bu noktadan geçiş yapması ve binlerce sivilin de evlerine dönmesi bekleniyor.

Tel Abyad Sınır Kapısı yeniden açıldı

Barış Pınarı Harekatı, Akçakale, Telabyad, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:48 Kaynak: İHA
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