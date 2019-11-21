Son Dakika Haberleri: Tel Abyad sokaklarında tezgahlar kuruluyor
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Tel Abyad sokaklarında tezgahlar kuruluyor

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da halk artık sokaklara kurulan tezgahlar ve açılan dükkanlardan alışveriş yapıyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da halk artık sokaklara kurulan tezgahlar ve açılan dükkanlardan alışveriş yapıyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde hayat normale dönüyor.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin güvenliği ve barışı sağladığı Tel Abyad'da artık sokak tezgahları kuruluyor ve dükkanlar satışa başladı. Halk, alışverişlerini sokak tezgahlarından ve açılan dükkanlardan yapıyor. Güvenin sağlanmasının ardından günlük hayata dönmek dönen Tel Abyad'da ürünlerin daha uygun fiyatla satışa sunulması dikkat çekti.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Tel Abyad sokaklarında tezgahlar kuruluyor

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:00 Kaynak: İHA
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