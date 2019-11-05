Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'ta bomba yüklü araç patladı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Tel Abyad'ta bomba yüklü araç patladı: 3 yaralı

Tel Abyad'ta bomba yüklü araç patladı: 3 yaralı

8 saat önce

Suriye'nin Tel Abyad kasabasında bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Suriye'nin Tel Abyad kasabasında bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Tel Abyad'ta bomba yüklü araç patladı. Sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Sivillerin yaşadığı mahallede meydana gelen patlamada maddi hasar da oluştu. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

Yerel kaynaklar, 10 gün içeresinde aynı mahallede 3. kez patlama gerçekleştiğini ifade etti.

(İHA)

Tel Abyad'ta bomba yüklü araç patladı: 3 yaralı

Telabyad, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:42 Kaynak: İHA
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