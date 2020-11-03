Tel Abyad'ta bomba yüklü araç patladı: 3 yaralı - Son Dakika

Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Ali Bajliyah köyü'nde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde yer alan Ali Bajliyah köyü'nde sivillerin kaldığı bir mahallede bomba yüklü araç patladı. Olayda biri çocuk olmak üzere 3 sivil yaralandı. Patlama sonucu mahalledeki ev ve mağazalarda büyük maddi hasar meydana geldi. Yaralılar olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından Tel Abyad'taki hastaneye kaldırıldı.
(Abu Mucahit El Halebi/İHA)
- Kaynak: İHA
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