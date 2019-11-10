Tel Abyad'ta bombalı saldırı: 8 ölü, 20'den fazla yaralı
7 saat önce
MSB: "PKK/YPG'li teröristlerce yine masum siviller katledildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:40 Kaynak: İHA
MSB: "PKK/ YPG'li teröristlerce yine masum siviller katledildi. Teröristlerin Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazlası yaralandı."
(İHA)
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