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Son Dakika Güncel - Tel Abyad'ta hayat normale dönüyor- Barış Pınarı Harekatı sonrası Tel Abyad'ta hayat normale...

- Tel Abyad'ta hayat normale dönüyor- Barış Pınarı Harekatı sonrası Tel Abyad'ta hayat normale...

6 saat önce

- Tel Abyad'ta hayat normale dönüyor Barış Pınarı Harekatı sonrası Tel Abyad'ta hayat normale dönmeye başladıTEL ABYAD - Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı sonrası Tel Abyad kentinde hayat normale dönmeye başladı.

- Tel Abyad'ta hayat normale dönüyor

Barış Pınarı Harekatı sonrası Tel Abyad'ta hayat normale dönmeye başladı

TEL ABYAD - Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı sonrası Tel Abyad kentinde hayat normale dönmeye başladı. Terör örgütünün zulmünden kurtulan halk, Türkiye'ye teşekkür ediyor.

Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütünden temizlenen Tel Abyad'da hayat normale dönmeye başladı. Suriye Milli Ordusu askerleri ile Türk askerleri tarafından güvenliği sağlanan ilçede halk sokaklara çıkmaya başladı. Kentte esnaflar da iş yerlerini açmaya başladı.

Terör örgütünün yıllarca kendilerine zulüm ettiğini söyleyen Suriyeliler, bölgenin terörden temizlenmesinin ardından ilçede güvenliğin sağlandığını ve insanların güven içerisinde sokaklara çıkmaya başladığını belirtti. Terör örgütünün kendilerinden vergi adı altında yüksek miktarda para aldığını da söyleyen insanlar, Türkiye'nin bölgenin tamamını kısa sürede huzura kavuşturacağına inandıklarını dile getirdi.

- Tel Abyad'ta hayat normale dönüyor- Barış Pınarı Harekatı sonrası Tel Abyad'ta hayat normale...

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:14 Kaynak: İHA
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