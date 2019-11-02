Tel Abyad'ta Terör Örgütü PKK/YPG'ye Ait Tünel Tespit Edildi

- Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait tünel tespit edildi

TEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait karargah olarak kullanıldığı değerlendirilen bir binanın içine açılan tünel tespit etti.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait karargah olarak kullanıldığı değerlendirilen bir binanın içine açılan tünel tespit etti.