Tel Abyad'ta Terör Örgütü PKK/YPG'ye Ait Tünel Tespit Edildi
6 saat önce
- Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait tünel tespit edildiTEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait karargah olarak kullanıldığı değerlendirilen bir binanın içine açılan tünel tespit etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:52 Kaynak: İHA
- Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait tünel tespit edildi
TEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait karargah olarak kullanıldığı değerlendirilen bir binanın içine açılan tünel tespit etti.
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait karargah olarak kullanıldığı değerlendirilen bir binanın içine açılan tünel tespit etti.
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