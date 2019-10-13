Son Dakika Haberleri: - Tel Abyad'ta YPG/PKK teröristlerinin tabelaları görüntülendi
Son Dakika Güncel - Tel Abyad'ta YPG/PKK teröristlerinin tabelaları görüntülendi

- Tel Abyad'ta YPG/PKK teröristlerinin tabelaları görüntülendi

29 dakika önce

- Tel Abyad'ta YPG/PKK teröristlerinin tabelaları görüntülendiTEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğini alan Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden geri aldığı Tel Abyad'da YPG/PKK teröristlerinin fotoğraflarının olduğu tabelaları ve teröristlerin...

- Tel Abyad'ta YPG/PKK teröristlerinin tabelaları görüntülendi

TEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğini alan Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden geri aldığı Tel Abyad'da YPG/PKK teröristlerinin fotoğraflarının olduğu tabelaları ve teröristlerin çıkarıldığı sokakları görüntüledi.

- Tel Abyad'ta YPG/PKK teröristlerinin tabelaları görüntülendi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:48 Kaynak: İHA
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