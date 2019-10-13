Son Dakika Haberleri: Tel Abyad'tan dumanlar yükseliyor
Son Dakika 3. Sayfa Tel Abyad'tan dumanlar yükseliyor

Tel Abyad'tan dumanlar yükseliyor

1 saat önce

Tel Abyad'tan dumanlar yükseliyorŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Şanlıurfa'nın hemen karşısında bulunan Tel Abyad'tan dumanlar yükselmeye devam ediyor.

Tel Abyad'tan dumanlar yükseliyor

ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Şanlıurfa'nın hemen karşısında bulunan Tel Abyad'tan dumanlar yükselmeye devam ediyor.

Tel Abyad'tan dumanlar yükseliyor

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 10:04 Kaynak: İHA
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