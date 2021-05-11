TEL ABYAD - Tel Abyad sokakları Ramazan Bayramı'na "güzelleşerek" giriyor - Son Dakika

TEL ABYAD - Tel Abyad sokakları Ramazan Bayramı'na "güzelleşerek" giriyor

11.05.2021 12:31

Tel Abyad ilçesindeki dükkanların temizlenip boyanması Yol çalışmalarından detaylar Boyanan yol kenarlarından detaylar 3.

Tel Abyad ilçesindeki dükkanların temizlenip boyanması

Yol çalışmalarından detaylar

Boyanan yol kenarlarından detaylar

3. Kolordu Komutanlarından Ebu Hani ile röportaj

Tel Abyad sokaklarından detaylar TEL ABYAD (AA) – EŞREF MUSA- Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesi, Prestij Caddesi Projesi kapsamında peyzaj, refüj onarımı, asfalt serimi, ve kent merkezindeki cephe iyileştirme çalışmalarıyla Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor.

Türkiye'nin her yerleşiminde hayata geçirilen Prestij Caddesi uygulamasına benzer bir proje, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde de başladı.

Türkiye'nin desteğiyle Tel Abyad ilçesinde hayatın her alanına gelen yeniliklere, çevre düzenleme projesi çalışmalarıyla bir yenisi daha eklendi.

Bir yandan Tel Abyad Yerel Meclisi ilçede çevre düzenlemesi yaparken diğer yandan da Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı güvenlik güçleri, bayram hazırlıkları kapsamında güvenlik önlemlerini arttırıyor.

Tel Abyad yerel meclisine bağlı Yerel Hizmetler Müdürü Muhammed Sultan AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tel Abyad'ı güzelleştirme projesi, Şanlıurfa Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) ile Tel Abyad yerel meclisi tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Prestij Caddesi projesinin iki aşamadan oluştuğunu anlatan Sultan, projenin ilk aşamasında kent merkezindeki hasarlı yolların sıcak asfalt serimi ile kapatılmasının yanı sıra refüjlere dikilen ağaçları çerçeveleme olduğunu belirtti.

İkinci aşamada, pazardaki dükkanlara asılan eski tabelaların kaldırdığını belirten Sultan, "Ekiplerimiz kentin ana pazar yolunda kaldırım, kepenkleri boyalama ve cephe iyileştirme çalışmalarına başladı. Tel Abyad ilçesinin kurtarılmış bölgelerin en güzeli olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Sultan, projenin Ramazan Bayramı'na kadar biteceğini belirtti.

Diğer yandan Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı 3. Kolordu'nun güvenlik güçleri, Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında kentteki güvenlik tedbirlerini arttırdı.

3. Kolordu Komutanlarından Ebu Hani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SMO aracı veya unsurları dahil kent merkezine görev belgesiz giriş yapılmasının yasak olduğunu söyledi.

Kent içinde ve dışında yeni ortak yol kontrol noktaları kurulduğunu aktaran Ebu Hani, "Oruçluyuz, sıcak günler, yoruluyoruz malum ama sorun değil. Siviller güvende olsun bu bize yeter." ifadelerini kullandı.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.

TEL ABYAD - Tel Abyad sokakları Ramazan Bayramı'na güzelleşerek giriyor
TEL ABYAD - Tel Abyad sokakları Ramazan Bayramı'na güzelleşerek giriyor
TEL ABYAD - Tel Abyad sokakları Ramazan Bayramı'na güzelleşerek giriyor
TEL ABYAD - Tel Abyad sokakları Ramazan Bayramı'na güzelleşerek giriyor

Barış Pınarı Harekatı, Ramazan Bayramı, Terör, Hani, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEL ABYAD - Tel Abyad sokakları Ramazan Bayramı'na 'güzelleşerek' giriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı! Yaptığı paylaşımla yürekleri sızlattı Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı! Yaptığı paylaşımla yürekleri sızlattı 8 aylık hamile hemşire koronavirüs nedeniyle öldü, bebeği sezaryenle alındı 8 aylık hamile hemşire koronavirüs nedeniyle öldü, bebeği sezaryenle alındı 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı! 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı! Önce genç kızın hayatını kabusa çevirdi, sonra aldığı cezayla uslanmadı taciz mesajlarına devam etti! Önce genç kızın hayatını kabusa çevirdi, sonra aldığı cezayla uslanmadı taciz mesajlarına devam etti! Ford Otosan'da 'Çip krizi' sürüyor: Eskişehir'de üretim tarihleri öne çekildi, Kocaeli'nde üretime devam Ford Otosan'da 'Çip krizi' sürüyor: Eskişehir'de üretim tarihleri öne çekildi, Kocaeli'nde üretime devam İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi İbrahim Tatlıses ve sevgilisi Gülçin Karakaya Bodrum'da görüntülendi Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı! Mandaların dereyle buluşması belgesel sahnelerini aratmadı! Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Gözaltına alınan Filistinli Sanatçı Meryem Afifi'den İsrail askerlerine: Büyüyünce zalim olacağım mı dedin?

Son Dakika Haberleri
13:28 Güzel oyuncu Tuvana Türkay aslında kimdir?
13:23 Filiz Erkal, eşi İbrahim Erkal'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı! Yaptığı paylaşımla yürekleri sızlattı
13:15 8 aylık hamile hemşire koronavirüs nedeniyle öldü, bebeği sezaryenle alındı
13:04 Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak'ın 'Aşk' pozu, takipçilerini ikiye ayırdı
12:54 Kavga ettikleri güvenlik görevlisi 'Tekvandocu' çıktı!
12:44 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı!
12:40 Türkiye ve Filistin omuz omuza!
12:25 Mescid-i Aksa'da kendilerini haklı göstermek isteyen işgalcilerin algı operasyonu görüntülendi
12:24 Türkiye'de kullanılan kredilerin yüzde 76'sı ticari kredi
11:36 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor
Güzel oyuncu Tuvana Türkay aslında kimdir? Güzel oyuncu Tuvana Türkay aslında kimdir?         
13:29
''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi ''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi         
13:20
Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak'ın 'Aşk' pozu, takipçilerini ikiye ayırdı Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak'ın 'Aşk' pozu, takipçilerini ikiye ayırdı         
13:05
Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü         
12:44
Mescid-i Aksa'da kendilerini haklı göstermek isteyen işgalcilerin algı operasyonu görüntülendi Mescid-i Aksa'da kendilerini haklı göstermek isteyen işgalcilerin algı operasyonu görüntülendi         
12:25
Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış         
11:02
Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı Son Dakika: Rusya'da okula silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı         
10:30
Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum Estetikle dudaklarını küçülttüren Lara: Dudağımla pipet bile tutamıyorum         
09:59
Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Aygün Aydın hamile olduğunu öne sürdü         
09:46
Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması         
09:15
Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular Yasak aşk yaşayan ikilinin şüpheli ölümü! Ağaca asılı halde bulundular         
01:00
Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu         
22:35
İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı İsrail'in saldırganlığının nedeni uzmanlar yorumladı: Netanyahu'nun oy kaygısı         
22:09
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın, 4 saat tutulduğu odada altına işedi         
21:49
Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı         
19:05
Kitap krizi ayrılık getirdi: Barış Murat Yağcı ile sevgilisi Nisa Bölükbaşı'nın ilişkisi bitti Kitap krizi ayrılık getirdi: Barış Murat Yağcı ile sevgilisi Nisa Bölükbaşı'nın ilişkisi bitti         
16:04
Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü         
14:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 13:33:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TEL ABYAD - Tel Abyad sokakları Ramazan Bayramı'na "güzelleşerek" giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement