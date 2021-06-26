Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde yaşayan halk, batı kırsalındaki cephe hattı yakınlarında bulunan köyleri havan topu saldırılarıyla hedef alan terör örgütü YPG/ PKK'ya karşı protesto düzenledi.

Tel Abyad'ın batısında, Barış Pınarı Harekatı bölgesi sınırlarının dışında yer alan Hafiyye ve Koz Ali köylerine yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler, sabah erken saatlerde Tel Abayd ilçesinin batı kırsalındaki Hırbet Faras köyüne havan saldırısı düzenledi.

Barış Pınarı Harekatı sınırları içerisinde yer alan Hırbet Faras'a saldırının ardından köy meydanında toplanan siviller, bölgedeki istikrarı bozmaya çalışan ve sivillerin hayatlarını tehlikeye atan YPG/PKK'lı teröristleri protesto etti.

YPG/PKK'lı teröristlerce hedef alınan köy, Suriye- Türkiye sınır hattının10 kilometre güneyinde yer alıyor.

"15 günden bu yana havan saldırıları yoğunlaştı"

Protestoculardan Vail Mekko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde yaklaşık 80 ailenin yaşadığını ancak örgütün son zamanda artan saldırılarından ardından bazı ailelerin göç ettiğini söyledi.

Teröristlerin, köylerini kasıtlı olarak hedef aldığını belirten Mekko, "Sabah saatlerinde yapılan saldırıda kadınlar ve çocukların durumun görecektiniz. İmkan olsaydı yer altına saklanacaklardı. 15 günden bu yana havan saldırıları yoğunlaştı." dedi.

Mekko, köyünün sınır hattının güneyinde 10 kilometre mesafede yer aldığını dile getirerek, Rusya ile Türkiye arasında Ekim 2019'da varılan anlaşma gereği örgütün sınır hattından 30 kilometre güneye doğru çekilmesi gerektiğini anımsattı.

"Çocuklar çok korktu. Arazilere kaçtık"

Kalp hastası Zarife Zulfi de saldırının yarattığı panikten dolayı sağlık durumunun kötüleştiğini ve sağlık merkezine gitmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Zulfi, "Hastaneden az önce döndüm. Çocuklar çok korktu. Arazilere kaçmıştık. Sivillerin suçu ne? Ne günahımız var?" ifadelerini kullanarak teröristlerin saldırılarına sitem etti.

Teröristlerin saldırılarından dolayı panik ve korku yaşadıklarının altını çizen Amire Zulfi de "Biz siviliz. Nereye gideceğiz? Nereye kaçacağız? Bu köye belki de 50'den fazla saldırı oldu. Koyun ve tavuklarımız da bizle kaçtı." ifadelerini kullandı.

-"Hayvanlar bile örgütün bombardımanından kaçtı"

Evi teröristlerin düzenlediği saldırılarda zarar gören Fadel Mekko da köyde Suriye Milli Ordusunun veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin herhangi bir noktasının veya karargahının bulunmadığını vurguladı.

Mekko, "Ellerinden gelse havayı bile bizden keserler. Arkamdaki evin çatısı çöktü. Tekrar düzelttik. Beslediğimiz hayvanlar bile örgütün bombardımanından kaçtı." şeklinde konuştu.

7 yaşındaki Uday Zulfi de "Sabah bizi vurdular. Çok korktum. Nereye saklanacağımı bilemedim." yaşadığı korku dolu anları anlattı.