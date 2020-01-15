Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odası faaliyetlerine başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odası faaliyetlerine başladı - Son Dakika

Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odası faaliyetlerine başladı

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde ticaret ve sanayi odası faaliyetlerine başladı.

Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odası faaliyetlerine başladı, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde ticaret ve sanayi odası faaliyetlerine başladı.

Valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından Tel Abyad ve Resulayn'da kamu hizmetlerinin yanında ticari hayatı da geliştirmek için çalışmalar yürütüyor.

Çalışmalar kapsamında iç savaş nedeniyle kapanan Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odası, yeniden kurularak faaliyetlerine başladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, odayı ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Vali Erin, bölge halkının başta tarımsal üretim olmak üzere tüm ticari faaliyetlerde önünün açılacağını belirtti.

Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odası'nın kuruluşunda görev alan ve oda başkanlığı için aday olan Muhammed El Abdullah ise Barış Pınarı Harekatı'nın ardından bölgenin yönetim sisteminin değiştiğini ifade etti.

PKK/ YPG'nin daha önce ilçe halkına baskı yapması nedeniyle ticari hayatın olumsuz etkilendiğini kaydeden Abdullah, "Türkiye ile olan sınır kapımız henüz yeni açıldı. İlçede eksik olan ticari ürünler ilk etapta tamamlandı. Türkiye Cumhuriyeti başta yemek ve diğer yardımlar konusunda bizlere çok büyük destekler oldu. Sayın Valimizin de büyük destekleri oldu. Şu anda durumumuz çok iyi. İnşallah daha da iyi olacak" şeklinde konuştu.

Abdullah, odaya kayıtlı 240 esnafın kayıtlarını yenilediğini ve aidatlarını ödediğini de sözlerine ekledi.

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:48 Kaynak: AA
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