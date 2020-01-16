Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odası faaliyetlerine başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odası faaliyetlerine başladı - Son Dakika

Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odası faaliyetlerine başladı

7 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad'da SUDKOM'un destekleriyle yeniden kurulan Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odasında bir değerlendirme toplantısına katıldı.

Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odası faaliyetlerine başladı, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tel Abyad'da SUDKOM'un destekleriyle yeniden kurulan Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odasında bir değerlendirme toplantısına katıldı.

Barış Pınarı Harekatı ile kontrol sağlandıktan sonra bölgede yaşayan halkın temel ihtiyaçlarını hızla karşılayan Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM), kamu hizmetlerinin düzenli sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bunun yanında Tel Abyad ve Resulayn'da ticari hayatın başlaması için de destek veriliyor.

İlçede yürütülen çalışmaları değerlendiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bölge halkının başta tarımsal üretim olmak üzere tüm ticari faaliyetlerde önünün açılacağını söyledi.

Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odası'nın kuruluşunda görev alan ve yönetim için başkan adayı olan Muhammed El Abdullah, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından bölgenin yönetim sisteminin değiştiğini, PKK/ YPG'nin daha önce burada milletin üzerine çökerek sıkıştırdığını ifade etti. Ticari olarak bölgede hayatın hareketleneceğini kaydeden Muhammed El Abdullah, sınır kapısının henüz yeni açıldığını ve ilçede eksik olan ticari ürünlerin ilk etapta tamamlandığını dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti başta yemek ve diğer yardımlar konusunda bizlere çok büyük destek oldular. Sayın Valimizin de büyük destekleri oldu. Şu anda durumumuz çok iyi. İnşallah daha da iyi olacak" diye konuştu.

Odaya kayıtlı 240 esnafın kayıtlarını yenilediğini ve aidatlarını ödediğini belirten Muhammed El Abdullah, "Allah izin verirse kapımızda düzenli çalışacak. Milletimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:45 Kaynak: İHA
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