Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri belirlendi - Son Dakika

Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri belirlendi

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin yeni Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri belirlendi.

Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri belirlendi, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin yeni Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri belirlendi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından harekat bölgesinde bulunan Tel Abyad'da kamu hizmetlerinin yanında ticari hayatı geliştirmek için de çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda iç savaş nedeniyle kapanan Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odası, yeniden açıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in de katıldığı toplantıda, başkanlığını Muhammed El Abdullah'ın yaptığı odanın 240 üyesi belirlendi.

Erin, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin desteğiyle bölge halkının başta tarımsal üretim olmak üzere tüm ticari faaliyetlerde önünün açılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Tel Abyad, geçtiğimiz günlerde göreve başlayan yerel polis gücü sayesinde daha güvenli hale gelmiştir. Tel Abyad'da tarımsal üretim ve ticaretin normal seyrine geçmesi için Türkiye, danışmanlık ve fiili desteğine devam edecektir. Tel Abyad'da pamuk, hububat ve baklagil sınıfı tarım ürünlerinin alım fiyatı belirlendi ve isteyen üreticiler ürünlerini satmaya başladı. Büyük bir nüfusa ve tarımsal üretim potansiyeline sahip olan ilçenin en kısa sürede kendi ayakları üzerinde durabilecek seviyeye geleceğini umuyorum."

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye olmasaydı DEAŞ'ı bitiremezdik
Halep'te oğlunun cansız bedeninin parçalarını toplayan anne yürek burktu ABD'li Tümgeneral: "Ruslar Suriye'de bizi test ediyor" MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir evinde tabancasıyla intihar etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 03:28:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]