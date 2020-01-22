Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri belirlendi - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin yeni Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri belirlendi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından harekat bölgesinde bulunan Tel Abyad'da kamu hizmetlerinin yanında ticari hayatı geliştirmek için de çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda iç savaş nedeniyle kapanan Tel Abyad Ticaret ve Sanayi Odası, yeniden açıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in de katıldığı toplantıda, başkanlığını Muhammed El Abdullah'ın yaptığı odanın 240 üyesi belirlendi.

Erin, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin desteğiyle bölge halkının başta tarımsal üretim olmak üzere tüm ticari faaliyetlerde önünün açılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Tel Abyad, geçtiğimiz günlerde göreve başlayan yerel polis gücü sayesinde daha güvenli hale gelmiştir. Tel Abyad'da tarımsal üretim ve ticaretin normal seyrine geçmesi için Türkiye, danışmanlık ve fiili desteğine devam edecektir. Tel Abyad'da pamuk, hububat ve baklagil sınıfı tarım ürünlerinin alım fiyatı belirlendi ve isteyen üreticiler ürünlerini satmaya başladı. Büyük bir nüfusa ve tarımsal üretim potansiyeline sahip olan ilçenin en kısa sürede kendi ayakları üzerinde durabilecek seviyeye geleceğini umuyorum."