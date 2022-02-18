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TEL ABYAD - Türkiye'de mühendislik eğitimi alan Suriyeli genç, Tel Abyad'ın inşası için çalışıyor (2) - Son Dakika

TEL ABYAD - Türkiye'de mühendislik eğitimi alan Suriyeli genç, Tel Abyad'ın inşası için çalışıyor (2)

18.02.2022 14:34

Suriye'deki iç savaştan dolayı ailesiyle 2013'te Türkiye'ye sığınan Tel Abyadlı İmran Casem, hayali olan inşaat mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Suriye'de terörden temizlenen memleketine dönüp hemşerilerine hizmet etmeye başladı.

Suriye'deki iç savaştan dolayı ailesiyle 2013'te Türkiye'ye sığınan Tel Abyadlı İmran Casem, hayali olan inşaat mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Suriye'de terörden temizlenen memleketine dönüp hemşerilerine hizmet etmeye başladı.

Casem, 2013 yılının sonunda terör örgütü DEAŞ'ın Tel Abyad ilçesini işgal etmesi üzerine, ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti.

Gaziantep'e sığınan 25 yaşındaki Casem'in ebeveynleri, 4 ay sonra Tel Abyad'a geri döndü.

2013-2020 yıllarında ailesiyle görüşemeyen Casem, lise eğitimini bitirdikten sonra üniversite için Yabancı Öğrenci Sınavlarına (YÖS) katıldı.

Sınavlarını başarıyla geçen Tel Abyadlı genç, Bursa'da Uludağ Üniversitesinde inşaat mühendisliği bölümünde eğitim görmeye hak kazandı.

Üniversiteden geçen yıl mezun olan Casem, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/ PKK arındırdığı memleketi Tel Abyad ilçesinde dönerek ilçede kurulan yerel mecliste inşaat mühendisi olarak çalışmaya başladı.

"YPG/PKK ve DEAŞ gençleri zorla silah altına alıyordu"

Yaşam ve eğitim hikayesini AA muhabirine anlatan İmran Casem, "2015'te terör örgütü YPG/PKK Tel Abyad'ı işgal etti. YPG/PKK, DEAŞ gibi bir terör örgütüdür. YPG/PKK ve DEAŞ gençleri zorla silah altına alıyordu. O yüzden geri dönemedim." dedi.

Casem, üniversite eğitimi alabilmek için çeşitli üniversitelerde 10 kez YÖS'e, 2 kez de dil sınavına girdiğini, YPG ve DEAŞ'ın çaldığı çocukluk hayali olan inşaat mühendisliğini, Uludağ Üniversitesinde gerçekleştirdiğini anlattı.

Üniversite hayatının ilk döneminin zor geçtiğini aktaran Casem, "Ailemi mali yükten kurtarmak istiyordum. 4 yıllık üniversite hayatımı üstten ders alarak 3 yılda bitirdim. Hocalarım bu noktada bana destek oldu." diye konuştu.

"Barış Pınarı Harekatı'nın sevinci vize stresini unutturdu"

Tel Abyadlı genç mühendis, Ekim 2019'da başlayan Barış Pınarı Harekatı'nın vize zamanına denk geldiğini anlatarak "Barış Pınarı Harekatı'nın sevinci vize stresini unutturdu. Harekattan sonra yeni bir umut, yeni bir mum ışığı yandı. Mezun olup artık Suriye'ye dönmeye ve ailemle buluşma hayalini kurmaya başladım." ifadelerini kullandı.

Doğup büyüdüğü memleketinin yeniden kalkınması ve inşası için döndüğünü vurgulayan Casem, "Tel Abyad Yerel Meclisinde işe başladım. Tel Abyad'ın çocuklarıyız. Buraya biz dönmezsek kimse dönmez. Burayı inşa etmemiz gerek." dedi.

Türkiye'ye kendisine ve binlerce Suriyeli öğrenciye eğitim olanağı sağladığı için teşekkür eden Casem, "Türkiye'de okudum, yaşadım ve eğitim hayatımı sürdürdüm. Çok sayıda Türk arkadaşım var. Türkiye benim ikinci vatanım." diye konuştu.

TEL ABYAD - Türkiye'de mühendislik eğitimi alan Suriyeli genç, Tel Abyad'ın inşası için çalışıyor (2)
TEL ABYAD - Türkiye'de mühendislik eğitimi alan Suriyeli genç, Tel Abyad'ın inşası için çalışıyor (2)
TEL ABYAD - Türkiye'de mühendislik eğitimi alan Suriyeli genç, Tel Abyad'ın inşası için çalışıyor (2)

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Türkiye, İnşaat, DEAŞ, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEL ABYAD - Türkiye'de mühendislik eğitimi alan Suriyeli genç, Tel Abyad'ın inşası için çalışıyor (2) - Son Dakika


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