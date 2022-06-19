Suriye'nin Tel Abyad ilçesinden detaylar

Tel Abyadlı Rami Dehiş ile röportaj

Tel Abyad Yerel Meclisinin medya ofisinde çalışan Miteb Hüseyin ile röportaj

Tel Abyadlı Muhammed Nabi ile röportaj Tel Abyad, Türkiye'den dönen Suriyeliler için güvenli liman oldu

Tel Abyadlı Muhammed Nabi:

-"Keşke bütün Suriye, özellikle Tel Abyad ve Barış Pınarı Harekatı bölgesi gibi olsa"

Rami Dehiş:

"Yüzlerce genç gibi ben de ilçede sağlanan istihdam fırsatlarından yararlandım. Yerel meclisin petrol istasyonu ve arıtma tesisinden sorumluyum. Ailemle mutluyuz"

TEL ABYAD (AA) – EŞREF MUSA - Barış Pınarı Harekatı'yla YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesi, Türkiye'nin eğitim, sağlık, ulaşım, ekonomi, tarım ve hayvancılık alanında ortaya koyduğu çabalar sayesinde geri dönen Suriyeliler için güvenli liman oldu.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan, terörden temizlenen Tel Abyad'da Türkiye, asayişi sağlayıp kamu düzenini tesis etti. Daha sonra, bölgenin imkanları kullanılarak ticaret, tarım ve yeni istihdam alanlarına yönelik projelere öncelik verildi.

Türkiye'nin desteğiyle kurulan Tel Abyad Yerel Meclisi, eğitim, sağlık, ulaşım, ekonomi, tarım ve hayvancılık sektörlerinde yaptığı iyileştirmeler sayesinde hayatın normale dönmesinde katkıda bulundu.

AA muhabiri, Dünya Mülteci Günü nedeniyle Türkiye'nin gayretleriyle hayalet şehirden güvenli limana dönüşen Tel Abyad'a geri dönenlerle konuştu.

"Ülkemizin kalkınması için burada bulunuyorum"

Tel Abyadlı Muhammed Nabi, 15 yaşındayken terör örgütü DEAŞ'tan kaçarak Türkiye'ye sığındığını ve lise eğitimini Türkiye'de tamamladığını belirtti.

Siirt'teki üniversitede laboratuvar teknisyenliği bölümünü kazandığını anlatan Nabi, iki yıllık eğitimini tamamladığı süreçte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu söyledi.

Nabi, Türkiye'nin bakım ve onarımını yaptığı Vatan Hastanesi'nde laboratuvar görevlisi olarak çalıştığını ifade ederek "İlçemiz terörden arındı. Hür irademle döndüm. Hastanede görevliyim. Ülkemizin kalkınması için burada bulunuyorum." dedi.

Tel Abyad ilçesindeki hareketliliği arı kovanındaki hareketliliğe benzeten Nabi, "Her gün değişen ve yeni inşa edilen bir bina var. Keşke bütün Suriye özellikle Tel Abyad ve Barış Pınarı Harekatı bölgesi gibi olsa." diye konuştu.

"Yüzlerce genç gibi sağlanan istihdam fırsatlarından yararlandım"

Tel Abyadlı Rami Dehiş de YPG/PKK'nın ilçeyi 2015'te işgal etmesiyle Türkiye'ye ailesiyle sığındığını ve bu zorunlu göç yüzünden maddi ve manevi zarar gördüğünü anlattı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınır duvarının yakınındaki demir yolundan her gün Tel Abyad'ı izlediğini söyleyen Dehiş, "Hasret dolu günlerdi. 150 dönüm tarlamız var. Yaklaşık 5 yıldır rızkımıza erişmedik. Arkadaşlarımızla ilçeyi hasretle izlerdik." şeklinde konuştu.

Dehiş, Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra ilçede atılan adımlar sayesinde yenilenen ve yeni inşa edilen projelerin geri dönmek için kendisini teşvik ettiğini belirtti.

Türkiye'de evlendiğini ve harekattan bir yıl sonra Tel Abyad'a geri döndüğünü dile getiren Dehiş, "Yüzlerce genç gibi ben de ilçede sağlanan istihdam fırsatlarından yararlandım. Yerel meclisin petrol istasyonu ve arıtma tesisinden sorumluyum. Ailemle mutluyuz." diye konuştu.

"Tel Abyadlılar ülkenin gelişmesi için elinden geleni yapıyor"

Tel Abyad Yerel Meclisinin medya ofisinde çalışan Miteb Hüseyin, terör örgütü DEAŞ nedeniyle ilçeyi terk ederek 2013 yılında Türkiye'ye sığındığını ifade etti.

İlçeye 2020'de geri dönerek Hamam Türkmen köyünde evlendiğini belirten Hüseyin, "110 dönümlük tarlamı ekiyorum. Aynı zamanda yerel mecliste medya ofisinde çalışıyorum." dedi.

Hüseyin, "Şu an ilçedeki altyapının kalkınması için herkes elini taşın altına koyarak sorumluluk alıyor ve katkıda bulunuyor. Tel Abyadlılar ülkenin yeniden gelişmesi için elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.