Son Dakika Haberleri: Tel Abyad ve çevresinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Son Dakika Güncel Tel Abyad ve çevresinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Tel Abyad ve çevresinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

1 saat önce

TEL Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Tel Abyad ve çevresindeki operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Tel Abyad ve çevresinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi, System.String[]

TEL Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Tel Abyad ve çevresindeki operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde kurtarılan Tel Abyad ilçesinde arama tarama faaliyetleri sürüyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, yaklaşık 4,5 yıldır YPG/ PKK'nın işgalindeki ilçe ve çevresinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmata ulaştı.

Bunlar arasında havan mermileri, havan kaideleri ve ayakları, muhtelif ağır silahlara ait yan parçalar, Biksi makineli tüfek mühimmatı, piyade tüfeklerine ait mühimmat, havan mühimmatı ve namlusu olduğu görüldü.

Tel Abyad'ın durumu

Rakka'ya bağlı, nüfusunun büyük bölümü Arap olan ilçe, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti.

DEAŞ tehdidini fırsata çevirmek isteyen YPG/PKK'nın hedef seçtiği Tel Abyad, ABD'nin verdiği yoğun destekle bir yıl sonra bu terör örgütünün işgaline girmişti.

Teröristler, ilçedeki Arap ve batı kısmında yaşayan Türkmenleri, "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle tehcir etmişti.

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tel Abyad'da teröristlere ait binalardaki işaretler dikkat çekti
İşte Türkiye'ye silah satışını yasaklayan 8 ülke ve gerekçeleri İngiltere'den Türkiye'ye silah ihracatı açıklaması: Lisansları incelemeye aldık İYİ Parti İlçe Başkanlığı'ndan Bahçeli hakkında skandal paylaşım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 15:45:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tel Abyad ve çevresinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]