Tel Abyad ve Rasulayn'a insani yardımlar sürüyor - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulyan ilçelerine insani yardımlar sürüyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde yaşayan Suriyelilere yönelik, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, AFAD'ın organizasyonu ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle sağlanan insani yardımlar devam ediyor.

İlçeyi terk eden Suriyelilerin geri dönüşüyle nüfusu hızla artan Tel Abyad'da Türk Kızılay tarafından temin edilen 180 gıda kolisi, 2 bin 700 küçük süt, 150 battaniye, 150 paket helva, bin 786 yemek kabı ile yaklaşık 9 bin tek kullanımlık çatal ve kaşık dağıtımı gerçekleştirildi.

Uluslararası kuruluşların sağladığı insani yardımları da organize eden AFAD, Muslim Hands Derneğinin temin ettiği 615 battaniye ile Tel Abyad'daki öğrencilere dağıtılmak üzere 290 kışlık elbiseyi, Milli Eğitim Koordinatörlüğüne teslim etti.

SUDKOM koordinesinde AFAD tarafından temin edilen 65 gıda kolisi Tel Abyad'da ve 180 gıda kolisi Rasulayn'da, Kızılay tarafından 150 gıda kolisi de Rasulayn'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.