Son Dakika Haberleri: - Tel Abyad ve Rasulayn'da 2 bin aileye yardım eli
Son Dakika Güncel - Tel Abyad ve Rasulayn'da 2 bin aileye yardım eli

- Tel Abyad ve Rasulayn'da 2 bin aileye yardım eli

7 saat önce

- Tel Abyad ve Rasulayn'da 2 bin aileye yardım eliRAKKA - Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçe merkezi ile kırsallarındaki 2 bin aileye insani yardımda bulunuldu.

- Tel Abyad ve Rasulayn'da 2 bin aileye yardım eli

RAKKA - Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçe merkezi ile kırsallarındaki 2 bin aileye insani yardımda bulunuldu.

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinin karşısında bulunan Tel Abyad ile Rasulayn ilçelerinde yaşayan 2 bin aileye İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından gıda kolisi, battaniye, hijyen paketi, ekmek ve çocuk paketi ulaştırıldı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde yaşayan sivillere yönelik insani yardım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Tosun, "Bu bölgelerde yaşayan sivillerin gıda, hijyen kolisi, battaniye ve çocuk paketi gibi malzemelere ihtiyaçları vardı. Biz de İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bu malzemeleri bölge halkına ulaştırdık. Yapmış olduğumuz dağıtımdan 2 binin üzerinde aile faydalandı. Çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

(ADM-AB-HA-D)

- Tel Abyad ve Rasulayn'da 2 bin aileye yardım eli

İnsani Yardım Vakfı, Avrupa Birliği, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:19 Kaynak: İHA
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