Tel Abyad ve Rasulayn'da hayat normale dönüyor

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan bölgelerde yaşamın normale dönmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan bölgelerde hayatın normale dönmesine yönelik faaliyetler kapsamında halkın elektrik, su, sağlık hizmetlerine erişiminde iyileştirmeler yapıldı. Bölgede yerel yönetim birimleri de oluşturuldu. İcra edilen faaliyetler sırasında meydana gelebilecek olası ihlalleri ve hukuki sorunları çözmek için Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerinde Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlı oluşturulan askeri mahkeme faaliyetlerine başlarken, bunların yanı sıra Suriye Milli Ordusu tarafından olası olayların önlenmesi ve bölge halkının korunmasına yönelik yeni bir adım daha atılarak Suriye Milli Ordusu unsurları tarafından 14 Kasım'da Tel Abyad'da Askeri Polis Şubesi açılacak. Kaynaklar, son dönemdeki çalışmaların bölgede hayatın normale dönmesine büyük ivme kazandıracağını belirtiyor.

(Mevlüt Hasgül/İHA)