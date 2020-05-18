Tel Abyad ve Rasulayn'da mazlumların iftar sofrası, Türkiye'nin yardımıyla bereketlendi - Son Dakika

Tel Abyad ve Rasulayn'da mazlumların iftar sofrası, Türkiye'nin yardımıyla bereketlendi

Barış Pınarı Harekatı sayesinde terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ile Rasulayn ilçelerindeki mağdur ve mazlum halkın iftar sofrası, Türkiye'deki hayırseverlerin desteğiyle bereketlendi.

Tel Abyad ve Rasulayn'da mazlumların iftar sofrası, Türkiye'nin yardımıyla bereketlendi, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı sayesinde terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ile Rasulayn ilçelerindeki mağdur ve mazlum halkın iftar sofrası, Türkiye'deki hayırseverlerin desteğiyle bereketlendi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye, Şanlıurfa Valiliği bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) ile organize çalışan Türkiye'deki birçok sivil toplum kuruluşu, hayırseverlerin bağışlarıyla Tel Abyad ve Rasulayn'da ihtiyaç sahiplerinin sofralarını şenlendiriyor.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgal ve baskısından kurtarılan iki ilçe hem Türkiye hem de ülkelerinin başka bölgelerinden gelen binlerce Suriyeliye de ev sahipliği yapıyor.

Huzur ve güven ortamının hakim olduğu topraklarına yeniden dönen ancak işsiz ve evsiz kalan mazlum halk, Türkiye ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle yaşama tutunuyor.

Sivil toplum kuruluşları, ramazan dolayısıyla bölgede ciddi seferberlik çalışması yürütüyor.

Bu kapsamda İHH İnsani Yardım Vakfı, Tel Abyad ve Rasualyn'daki savaş mağduru ailelere 7 binin üzerinde gıda kolisi, 2 bin 500 hijyen malzemesi, 3 bin kutu hurma, 200 bin lira civarında fitre ve zekatlardan oluşan nakdi destek, 13 bin maske ile 17 ton un dağıttı.

AFAD da 765 gıda kolisi, 200 bin ton un ile yaklaşık 500 çeşit muhtelif yardım kalemleri desteği sağladı.

Türk Kızılay ise 865 gıda kolisi, bin kumanya, 3 bini aşkın muhtelif gıda paketi, 490 hijyen paketi, bin 500 paket süt ile 500 paket çocuk bezini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Hayrat İnsani Yardım Derneği, 47 bin 400 ekmek, 12 bin 181 muhtelif gıda ile 17 bin 500 kişiye iftar paketi ikramında bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı, Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu, Deniz Feneri ile Sadakataşı derneklerinin aralarında bulunduğu birçok yardım kuruluşu da gıda ve hijyen paketi destekleriyle mağdur ve mazlum halkın yanında olmayı sürdürüyor.


"Ramazanın bereketi hissediliyor"

Şanlıurfa İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Başkanı Behçet Atilla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşlarının genelde Barış Pınarı Harekatı bölgesi yardım faaliyetlerini, kentteki şube ve temsilcilikleri aracılığıyla yürüttüğünü söyledi.

Hayırseverlerin desteklerinin ramazan dolayısıyla artırdığını vurgulayan Atilla, şöyle devam etti:

"Ramazanın bereketi her yerde olduğu gibi burada da hissediliyor. İnsanlarımız genelde ağırlıklı olarak ramazanda fitre ve zekatlarını veriyor. Yardımlar mazlum ve mağdur durumdaki halka büyük moral ve motivasyon oluyor, insanların yüzünü güldürüyor. Destekler özellikle ramazanın son günlerinde daha çok artıyor. Öyle ki son haftanın yardımı genelde geride kalan 23 güne bedel olabilecek ölçüde oluyor."

"Bayramlık da dağıtmayı planlıyoruz"

Hayrat İnsani Yardım Derneği Şanlıurfa Temsilcisi Abdullah Toprak da bölgede ciddi bir yardım çalışması yürüttüklerini ifade etti.

Terör örgütlerinin verdiği büyük tahribatın sıkıntısının bölgede sürdüğünü anlatan Toprak, şunları kaydetti:

"Ramazanın son gününe kadar yardım çalışmalarımız devam edecek. Bayramlık da dağıtmayı planlıyoruz. Bir kısmı dışarıdan gelmiş, bırakın ramazanı yaşamayı ibadetlerini bile tam yapamamış insanlarla karşılaştık. Çok hoşlarına gidiyor, 'Yardımlar bir tarafa bizi düşünmeniz, ramazan sevincini bize yansıtmanız yeter.' diyorlar. İnsanlara bir selam verip hal hatır sormak bile bölgede büyük bir sevinç kaynağı oluyor."

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 11:10 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tel Abyad ve Rasulayn'da mazlumların iftar sofrası, Türkiye'nin yardımıyla bereketlendi - Son Dakika

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