Tel Abyad ve Rasulayn'daki okullara soba ve yakacak desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tel Abyad ve Rasulayn'daki okullara soba ve yakacak desteği - Son Dakika

Tel Abyad ve Rasulayn'daki okullara soba ve yakacak desteği

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki okullara soba ve yakacak yardımında bulunuldu.

Tel Abyad ve Rasulayn'daki okullara soba ve yakacak desteği, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki okullara soba ve yakacak yardımında bulunuldu.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn'da hayat normale dönüyor.

Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında yapılan çalışmaların ardından ilçedeki okullarda yeniden eğitime başlandı. Suriyeli öğretmenlerin görev yaptığı sınıflarda, öğrencilerin sıcak ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için destekler de devam ediyor.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in bölgedeki okulların ısınma sorunuyla ilgili yaptığı çağrı üzerine sivil toplum kuruluşları ve vakıflar tarafından temin edilen soba ile yakacaklar, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde okullara dağıtıldı.

Öte yandan, Türk Kızılay tarafından Tel Abyad'da açılan "Sevgi Mağazası"nda da ihtiyacı olan tüm halka çoraptan ayakkabıya, elbiseden kışlık montlara kadar binlerce giyim malzemesi dağıtılıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:08 Kaynak: AA
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