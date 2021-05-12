Tel Abyad ve Rasulayn halkı, güven ortamında Ramazan Bayramı'nın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ile Rasulayn ilçelerinde halk, Türkiye'nin çabalarıyla sağlanan huzur ve güven ortamında ikinci Ramazan Bayramı'na girmenin sevincini yaşıyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınanlar, Barış Pınarı Harekatı sonrası Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerine geri dönmeye devam ediyor.

Örgütün esaretinden kurtulan binlerce sivil, pahalılık olsa da bayram hazırlıkları için pazarlara akın etti.

Suriye Milli Ordusu (SMO), ilçelerin güvenliğini sağlarken, aileler çocuklarıyla el ele alışveriş yaptı.

Bölgedeki istikrar ortamını pekiştirmek amacıyla SMO güvenlik güçleri ilçelerin merkezinde ve kırsal kesimde ilave güvenlik tedbirleri aldı.