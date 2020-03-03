Tel Abyad ve Rasulayn hastanelerinde 285 bebek dünyaya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tel Abyad ve Rasulayn hastanelerinde 285 bebek dünyaya geldi - Son Dakika

Tel Abyad ve Rasulayn hastanelerinde 285 bebek dünyaya geldi

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ile Rasulayn ilçesinde hizmet veren hastanelerde şubat ayı itibarıyla 285 bebeğin dünyaya geldiği bildirildi.

Tel Abyad ve Rasulayn hastanelerinde 285 bebek dünyaya geldi, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ile Rasulayn ilçesinde hizmet veren hastanelerde şubat ayı itibarıyla 285 bebeğin dünyaya geldiği bildirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde İl Halk Sağlığı Müdürlüğü organizasyonuyla aktif hale getirilen Tel Abyad ve Rasulayn hastanelerinde şubat sonu itibarıyla 90 bin 253 poliklinik hizmeti verildi, 56 ameliyat gerçekleştirildi ve 285 bebek bu hastanelerde dünyaya gözünü açtı.

Türk Kızılay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının ilaç ve tıbbi teçhizat desteğinde bulunduğu hastanelerde tedavi gören hastalara 200 bin kutu ilaç dağıtıldı. Tel Abyad ve Rasulayn'daki hastanelerin ilaç ihtiyacını karşılamak için sivil toplum kuruluşları ve ilaç firmalarıyla irtibat kuran AFAD, bu kapsamda ilaç firmalarının Kızılay'a bağışladığı 63 bin 140 kutu muhtelif ilacı da Tel Abyad Hastanesi'ne teslim etti.

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:40 Kaynak: AA
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