Tel Abyad ve Rasulaynlı lise öğrencileri, üniversiteli olmak için ter döktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tel Abyad ve Rasulaynlı lise öğrencileri, üniversiteli olmak için ter döktü - Son Dakika

Tel Abyad ve Rasulaynlı lise öğrencileri, üniversiteli olmak için ter döktü

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde Suriyeli öğrencilere yönelik Harran Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı (HARRANYÖS) yapıldı.

Tel Abyad ve Rasulaynlı lise öğrencileri, üniversiteli olmak için ter döktü, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde Suriyeli öğrencilere yönelik Harran Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı (HARRANYÖS) yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörden arındırılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde Yabancı Öğrenci Sınavı düzenlendi.

Tel Abyad ilçesinde lise mezunu 81 öğrencinin katıldığı Yabancı Öğrenci Sınavı, Telabyad Lisesinde gerçekleştirildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı okul çevresinde öğrenciler, tek tek kimlik kontrolünün ardından sınav salonlarına alındı.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirilmeye hak kazanan öğrencilerin, aldıkları puan sıralamasına göre ve tercihleri doğrultusunda yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yararlanarak Türkiye'de bulunan ilgili üniversitelere kayıt yapma hakkı kazanacakları belirtildi.

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:12 Kaynak: AA
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