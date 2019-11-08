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Son Dakika Güncel Tel abyad ve resulayn'a askeri mahkeme ile polis şubesi

Tel abyad ve resulayn'a askeri mahkeme ile polis şubesi

6 saat önce

Tel Abyad ve Resulayn'a askeri mahkeme ile polis şubesiSURİYE'de, 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden arındırılan bölgelerde hayatın normale dönmesine yönelik faaliyetler kapsamında yerel yönetim birimleri, askeri mahkeme ve askeri polis şubesi faaliyete geçiriliyor.

Tel Abyad ve Resulayn'a askeri mahkeme ile polis şubesi

SURİYE'de, 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden arındırılan bölgelerde hayatın normale dönmesine yönelik faaliyetler kapsamında yerel yönetim birimleri, askeri mahkeme ve askeri polis şubesi faaliyete geçiriliyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'Barış Pınarı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan bölgelerde yaşamın normalleşmesine yönelik faaliyetler sürdürülüyor. Elektrik, su ve sağlık hizmetlerine erişimde iyileştirmelerin yapıldığı bölgede, yerel yönetim birimleri de oluşturuldu. Resulayn ve Tel Abyad'da meydana gelebilecek ihlal ve hukuki sorunların çözülmesi için Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı bünyesinde oluşturulan askeri mahkeme de faaliyete geçirildi.

TEL ABYAD'DA ASKERİ POLİS ŞUBESİ AÇILACAK

Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından olası olayların önlenmesi ve bölge halkının korunmasına yönelik faaliyetler kapsamında, 14 Kasım'da Tel Abyad'da askeri polis şubesi açılacak. Yapılan çalışmaların, bölgedeki hayatın normale dönmesini hızlandıracağı belirtildi.

Tel abyad ve resulayn'a askeri mahkeme ile polis şubesi

Telabyad, Resulayn, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:07 Kaynak: DHA
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