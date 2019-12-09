Son Dakika Haberleri: Tel Abyad ve Resulayn'da evlere elektrik verilmeye başlandı
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Tel Abyad ve Resulayn'da evlere elektrik verilmeye başlandı

6 saat önce

Şanlıurfa Valiliği, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ve Resulayn ilçe merkezlerinde evlere elektrik verilmeye başlandığını bildirdi.

Şanlıurfa Valiliği, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Tel Abyad ve Resulayn ilçe merkezlerinde evlere elektrik verilmeye başlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hayatın normale dönmesi çalışmaları kapsamında, huzur ve güveni sağlamanın yanında halkın temel ihtiyaçlarına yönelik sorunların da çözülmesi için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve beraberindeki heyet, Tel Abyad ve Resulayn ilçe merkezlerine elektrik enerjisi verilmesi için yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Erin, ilçelere giriş çıkışı kontrol eden güvenlik birimlerini de ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Erin, terör örgütü YPG/PKK'nın bölgeyi terk ederken trafo merkezlerini bombalayarak iletim hatlarına zarar verdiğini belirtti.

Bölge halkının elektrik hizmeti alabilmesi için yoğun bir çaba yürütüldüğünü ifade eden Erin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda TEİAŞ personeli ile Tel Abyad ve Resulayn Yerel Meclisi tarafından belirlenen 25 kişilik bir ekip tarafından çalışmalar yürütülüyor. Tel Abyad'da şu ana kadar 100 kilometre iletim hattı onarıldı. Resulayn'da 43 kilometrenin onarımı tamamlandı, çalışmalar devam ediyor. Şu anda enerji Tel Abyad ilçe merkezi ve kırsala ulaşmış durumda. Daha önce hastane, okul, ibadethaneler ve kamu binaları başta olmak üzere enerji sağlıyorduk. Şu anda Tel Abyad ve Resulayn'da evlere de enerji verilmeye başlandı."

Vali Erin, bölgedeki temasları kapsamında ilçe merkezlerindeki esnaf ve halkı da ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Tel Abyad ve Resulayn'da evlere elektrik verilmeye başlandı

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Resulayn, Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:46 Kaynak: AA
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