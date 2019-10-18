Son Dakika Haberleri: Tel Abyad ve Resulayn'da hayat normale dönüyor - TEL ABYAD/
Son Dakika Güncel Tel Abyad ve Resulayn'da hayat normale dönüyor - TEL ABYAD/

Tel Abyad ve Resulayn'da hayat normale dönüyor - TEL ABYAD/

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınar Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince kontrol altına alınan Fırat'ın doğusundaki Tel Abyad ve Resulayn'da günlük hayatın normale döndüğüne ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınar Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerince kontrol altına alınan Fırat'ın doğusundaki Tel Abyad ve Resulayn'da günlük hayatın normale döndüğüne ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabında, "Kahraman Mehmetçiklerimizin kontrol altına aldığı Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönmeye başladı" başlıklı video içerik paylaşıldı.

Görüntülerde, terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad sokaklarındaki esnafın kepenklerini açarak çalışmaya başladığı, halkın alışveriş yaptığı anlara yer verildi.

Resulayn sokaklarında çekilen görüntülerde ise Türkiye'nin gönderdiği yardımların Mehmetçik tarafından bölge hakına teslim edildiği ve Mehmetçik'in çocuklarlar birlikte olduğu anlar kaydedildi.

Tel Abyad ve Resulayn'da hayat normale dönüyor - TEL ABYAD/

Resulayn, Telabyad, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:42 Kaynak: AA
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