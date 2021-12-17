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TEL ABYAD - YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılan Tel Abyad ilçesinin çehresi değişiyor (1) - Son Dakika

TEL ABYAD - YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılan Tel Abyad ilçesinin çehresi değişiyor (1)

17.12.2021 11:32

Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde Türkiye destekli yerel meclis tarafından yeni yapılan yol, sokak, cadde ve elektrik direklerinin süsleme çalışmalarıyla ilçe daha modern bir yüze kavuştu.

Terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde Türkiye destekli yerel meclis tarafından yeni yapılan yol, sokak, cadde ve elektrik direklerinin süsleme çalışmalarıyla ilçe daha modern bir yüze kavuştu.

Tel Abyad Yerel Meclisi, Esed rejiminin yıllarca yapmadığı ve terör örgütü YPG/PKK'nın ilçeyi terk ederken tahrip ettiği kamu binaları ve altyapılarının bir kısmını yeni yaparken, diğerlerini de yeniliyor.

Bu inşa ve yenileme çalışmalarında Tel Abyad Yerel Meclisinin kendi öz kaynaklarıyla kurduğu beton, kilit parke taşı ve bordür taşı üretim tesislerinde ürettiği malzemeler kullanılıyor.

Meclisin kent merkezini yeni modern kimliğe kavuşturmak için yürüttüğü çalışmalarda kentteki ana yola kaldırım yapıldı, elektrik direkleri süslendi ve Tel Abyad göbeğinde saat kulesi dikildi.

Peyzajı, tretuvarı, aydınlatmasıyla yaya ve araç trafiği için en rahat şekilde tasarlanan cadde ve sokaklar, Tel Abyadlıların beğenisi kazandı.

Tel Abyad ilçe merkezindeki ana yolda 3 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışması yapılırken, Tel Abyad sınır kapısından ilçe merkezine kadar uzanan yolda 22 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışmaları da sürüyor.

"Bu yıl Tel Abyad'ın gelişme ve kalkınma yılı olacak"

Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah, savaş sürecinde kentte hasar gören ve tahrip edilen bütün altyapının yenilenmesi çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Abdullah, ilaç, temel gıda malzemeleri ve sebze fiyatlarında yaşanan orantısız artışın önüne geçebilmek için alışveriş merkezi ve içinde eczane, sebze pazarı bulunacak projenin inşa çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Kırsal kesimdeki yerleşimlere elektriğin ulaşması için çaba sarf etmeye devam ettiklerini belirten Abdullah, "3 bin metrekare parke taşı döşemesi yapıldı, 22 bin metrekare daha yapılacak. Elimizde sihirli değnek yok ancak gelecek günler daha iyi olacak. Tamamlanan ve yapılmaya devam eden projelerle bu yıl, Tel Abyad'ın gelişme ve kalkınma yılı olacak." diye konuştu.

"Dükkanlar gecenin geç saatlerine kadar açık"

Tel Abyadlı Abbodi Silo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki düzenlemelerin iyiye gittiğini, sokaklar ve kaldırımların tekrar yeniden yapıldığını söyledi.

Kent merkezindeki ana yolda elektik direklerinin süslendiğini belirten Silo, "Daha önce sokaklar karanlıktı, şu an dükkanlar gecenin geç saatlerine kadar açık kalıyor. Tel Abyad, daha önceki dönmelere kıyasen karşılaştırılmayacak değişikliklere şahit oldu." dedi.

Diğer Tel Abyadlı Raed Dehiş ise köyden her kente geldiğinde yapılan yeni şeyler gördüğünü belirterek, "Elektrik direklerinin süslenmesi kente ruh verdi." dedi.

Dehiş, yerel meclis tarafından yapılan yakıt istasyonu ve fırın projelerinin de tekelleşme ve orantısız yükselen fiyatların önüne geçtiğini söyledi.

Şu an yapılan yenileme ve gelişme çalışmalarının ne Esed rejimi döneminde ne de terör örgütü YPG/PKK'nın günlerinde yapıldığını vurgulayan Dehiş, Tel Abyadlıların yeni binalar yaptığını ve pazarda dükkanlar açtığını kaydetti.

Dehiş," Köylerden ilçeye gelip yapılan yeni şeyler görünce insan gerçekten mutlu oluyor." ifadesini kullandı.

Yerel Meclisin beton ve parke taşı tesisinde çalışan Hüseyin Derviş de kentte kullanılan malzemeler bu tesiste üretildiği için tesisi "Tel Abyad'ın kalbi" olarak nitelendirdi.

Derviş, buradan çıkan malzemelerle şehirdeki altyapının ve kamu hizmet binalarının yenilenmesi ve iyileşmesinin yapıldığını dile getirdi.

TEL ABYAD - YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılan Tel Abyad ilçesinin çehresi değişiyor (1)
TEL ABYAD - YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılan Tel Abyad ilçesinin çehresi değişiyor (1)
TEL ABYAD - YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılan Tel Abyad ilçesinin çehresi değişiyor (1)
TEL ABYAD - YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılan Tel Abyad ilçesinin çehresi değişiyor (1)

Türkiye, Terör, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEL ABYAD - YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılan Tel Abyad ilçesinin çehresi değişiyor (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEL ABYAD - YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılan Tel Abyad ilçesinin çehresi değişiyor (1) - Son Dakika
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