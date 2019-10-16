Son Dakika Haberleri: (TEL ABYAD)- YPG/ PKK'ya ait bir İHA düşürüldü
Son Dakika Güncel (TEL ABYAD)- YPG/ PKK'ya ait bir İHA düşürüldü

(TEL ABYAD)- YPG/ PKK'ya ait bir İHA düşürüldü

1 saat önce

(TEL ABYAD)- YPG/ PKK'ya ait bir İHA düşürüldüSuriye Milli Ordusu YPG/ PKK'ya ait olduğu tespit edilen bir İnsansız Hava Aracıdüşürdüğünü duyurdu.

(TEL ABYAD)- YPG/ PKK'ya ait bir İHA düşürüldü

Suriye Milli Ordusu YPG/ PKK'ya ait olduğu tespit edilen bir İnsansız Hava Aracıdüşürdüğünü duyurdu.

Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın batısında YPG/ PKK'ya ait olduğu tespit edilen bir İnsansız Hava Aracıdüşürdüğünü duyurdu

(TEL ABYAD)- YPG/ PKK'ya ait bir İHA düşürüldü

Suriye Milli Ordusu, PKK, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:07 Kaynak: İHA
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Resulayn'da terör örgütü YPG'ye ait İHA düşürüldü
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