(TEL ABYAD)- YPG/ PKK'ya ait bir İHA düşürüldü
1 saat önce
(TEL ABYAD)- YPG/ PKK'ya ait bir İHA düşürüldüSuriye Milli Ordusu YPG/ PKK'ya ait olduğu tespit edilen bir İnsansız Hava Aracıdüşürdüğünü duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:07 Kaynak: İHA
(TEL ABYAD)- YPG/ PKK'ya ait bir İHA düşürüldü
Suriye Milli Ordusu YPG/ PKK'ya ait olduğu tespit edilen bir İnsansız Hava Aracıdüşürdüğünü duyurdu.
Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın batısında YPG/ PKK'ya ait olduğu tespit edilen bir İnsansız Hava Aracıdüşürdüğünü duyurdu
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