Son Dakika Haberleri: Tel Abyadlı çocuk: "Okulumuz eskisinden daha iyi oldu, inşallah dünya da eskisinden daha iyi olur"...
Son Dakika Güncel Tel Abyadlı çocuk: 'Okulumuz eskisinden daha iyi oldu, inşallah dünya da eskisinden daha iyi olur'... - Son Dakika

Tel Abyadlı çocuk: "Okulumuz eskisinden daha iyi oldu, inşallah dünya da eskisinden daha iyi olur"...

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da teröristlerin zarar verdiği okulun Türkiye tarafından onarılması Suriyeli çocuk, Suriyeli kadın ve Suriyeli bir vatandaşla yapılan röportajlar TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel...

Barış Pınarı Harekatı

YPG/ PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da teröristlerin zarar verdiği okulun Türkiye tarafından onarılması

Suriyeli çocuk, Suriyeli kadın ve Suriyeli bir vatandaşla yapılan röportajlar TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da teröristlerin zarar verdiği okul, Türkiye tarafından onarılmasının ardından eğitime başladı. Türkiye sayesinde yeniden okuluna kavuşan Tel Abyadlı çocuk: "Okulumuz eskisinden daha iyi oldu, inşallah dünya da eskisinden daha iyi olur."

Tel Abyadlı çocuk: Okulumuz eskisinden daha iyi oldu, inşallah dünya da eskisinden daha iyi olur ...

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı
Erdoğan, Dörtlü Zirve'de liderlere 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabını hediye etti İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli Kıvanç'ın elenmesinin ardından Demet Akalın, MasterChef'e geri döndü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 03:18:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tel Abyadlı çocuk: "Okulumuz eskisinden daha iyi oldu, inşallah dünya da eskisinden daha iyi olur"...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]