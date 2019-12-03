Son Dakika › Güncel › Tel Abyadlı çocuk: 'Okulumuz eskisinden daha iyi oldu, inşallah dünya da eskisinden daha iyi olur'... - Son Dakika
Tel Abyadlı çocuk: "Okulumuz eskisinden daha iyi oldu, inşallah dünya da eskisinden daha iyi olur"...
6 saat önce
Barış Pınarı Harekatı YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da teröristlerin zarar verdiği okulun Türkiye tarafından onarılması Suriyeli çocuk, Suriyeli kadın ve Suriyeli bir vatandaşla yapılan röportajlar TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel...
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:40 Kaynak: AA
Barış Pınarı Harekatı
YPG/ PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da teröristlerin zarar verdiği okulun Türkiye tarafından onarılması
Suriyeli çocuk, Suriyeli kadın ve Suriyeli bir vatandaşla yapılan röportajlar TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da teröristlerin zarar verdiği okul, Türkiye tarafından onarılmasının ardından eğitime başladı. Türkiye sayesinde yeniden okuluna kavuşan Tel Abyadlı çocuk: "Okulumuz eskisinden daha iyi oldu, inşallah dünya da eskisinden daha iyi olur."
Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı Erdoğan, Dörtlü Zirve'de liderlere 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabını hediye etti İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli Kıvanç'ın elenmesinin ardından Demet Akalın, MasterChef'e geri döndü