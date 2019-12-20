Tel Abyadlı çocuklar sinemayla tanıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tel Abyadlı çocuklar sinemayla tanıştı - Son Dakika

Tel Abyadlı çocuklar sinemayla tanıştı

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki çocuklar için Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla sinema gösterimi gerçekleştirildi.

Tel Abyadlı çocuklar sinemayla tanıştı, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki çocuklar için Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla sinema gösterimi gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, Tel Abyadlı çocuklara, geçirdikleri zor günlerin etkilerini unutturmak için Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla sinema gösterimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakanlığın "Gezen Sinema" aracında filmi izleyen çocuklar, ilk defa sinemaya gittiklerini belirterek, Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Tel Abyadlı bir kadın da Türkiye'ye teşekkür ederken, "Türk devleti Tel Abyad halkına yardım etti. Yeniden her şeyimize kavuştuk. Tel Abyad'a sinemayı getirdiler, çocuklarımız eğlendi, mutlu oldu. Sizlere teşekkür ederiz. Sayesinde Tel Abyad'da iki aydır okullar açık. Öğretmenler çocuklarımıza iyi ders anlatıyor. Yardımları için Türk devletine ve Türk askerine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu
Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" restine yanıt: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor İlker Başbuğ: Dış politikada önemli olan ülkenin milli menfaatleridir

Son Dakika Haberleri
22:20 Konya Devlet Tiyatrosu "Kasetçi" oyununu sahneledi - Son Dakika
22:20 Muğla marmaris'te zehirlenen üç köpekten ikisi öldü - Son Dakika
22:18 Almanya'da sözde kadın hakları savunucusu Seyran Ateş genelev sahibinden borç almış - Son Dakika
22:17 Kahramanmaraş kamyon ile otomobil çarpıştı 2 yaralı - Son Dakika
22:11 Beyoğlu Belediyesi, İstiklal Caddesi'ne yapılan yenilikleri ve projeleri tanıttı - Son Dakika
21:22 Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu - Son Dakika
20:04 Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 22:21:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tel Abyadlı çocuklar sinemayla tanıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]