Tel Abyadlı Ziheyye, Mehmetçik'i evinde ağırladı
6 saat önce
Mehmetçik tarafından doğum sırasında hastaneye yetiştirilen Ziheyye, Mehmetçik'i Tel Abyad'daki evinde ağırladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:08 Kaynak: İHA
Mehmetçik tarafından doğum sırasında hastaneye yetiştirilen Ziheyye, Mehmetçik'i Tel Abyad'daki evinde ağırladı.
Tel Abyadlı Ziheyye doğum sırasında Mehmetçik tarafından 25 Ekim'de Akçakale Devlet Hastanesine ulaştırılmış ve Pınar bebeği dünyaya getirmişti. Ziheyye, dünyalar tatlısı Pınar bebek ve diğer çocuklarıyla Barış Pınarı Harekatı'yla terörden kurtarılan Tel Abyad'daki evinde Mekmetçik'i ağırladı. - TEL ABYAD
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