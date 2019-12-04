Son Dakika Haberleri: Tel Abyadlı Ziheyye, Mehmetçik'i evinde ağırladı
Son Dakika Güncel Tel Abyadlı Ziheyye, Mehmetçik'i evinde ağırladı - Son Dakika

Tel Abyadlı Ziheyye, Mehmetçik'i evinde ağırladı

6 saat önce

Mehmetçik tarafından doğum sırasında hastaneye yetiştirilen Ziheyye, Mehmetçik'i Tel Abyad'daki evinde ağırladı.

Mehmetçik tarafından doğum sırasında hastaneye yetiştirilen Ziheyye, Mehmetçik'i Tel Abyad'daki evinde ağırladı.

Tel Abyadlı Ziheyye doğum sırasında Mehmetçik tarafından 25 Ekim'de Akçakale Devlet Hastanesine ulaştırılmış ve Pınar bebeği dünyaya getirmişti. Ziheyye, dünyalar tatlısı Pınar bebek ve diğer çocuklarıyla Barış Pınarı Harekatı'yla terörden kurtarılan Tel Abyad'daki evinde Mekmetçik'i ağırladı.

(İHA)

Tel Abyadlı Ziheyye, Mehmetçik'i evinde ağırladı

Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:40 Kaynak: İHA
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