Tel Abyadlılar eve dönüş mutluluğu yaşıyor (2)

Yıllardır terör örgütlerinin işgali nedeniyle topraklarından ayrı yaşayan Suriyeliler, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Tel Abyad'a dönüş yapmanın sevinci içerisinde.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, terör örgütü YPG/PKK'nın zulmü nedeniyle doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalan Suriyeliler için de eve dönüşün umudu oldu.

Harekat kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da hayat normale dönüyor. Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen her alanda onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor.

Yıllardır evlerinden ayrı olan Suriyeliler de Tel Abyad'ın yaşanılabilir hale gelmesiyle yeniden baba ocaklarına dönmeye başladı.

Konvoy halinde Tel Abyad'da dönüş yapan 30 aile, eşyalarını da yükledikleri kamyonlarla yanlarında getirdi.

İbrahim el Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 kişilik ailesiyle yeniden vatan toprağına döndükleri için mutluluk yaşadıklarını belirterek, "5 yıldır memleketimizden ayrı yaşıyorduk, şimdi yeniden döndüğümüz için çok mutluyuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz, YPG/PKK terör örgütünden memleketimizi temizledi. Şimdi de evimize dönüyoruz." dedi.

Selva el Matar da 4 kişilik ailesiyle evlerine döndükleri için çok sevinçli olduğunu anlatarak, "4 yıldır memleketten uzağız. Topraklarımız YPG/PKK'dan temizlendikten sonra ilk kez bugün evimize dönüyoruz. Bize yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Akrabalarımızı göreceğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Suriye Milli Ordusu askerlerinden Yasir Abud el Huduk da Tel Abyad'ın teröristlerden temizlenmesiyle uzun zamandır ayrı kaldığı çocukları ve ailesine kavuştuğunu söyledi.