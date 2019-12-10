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Tel Abyadlılar terörden kurtuldukları için mutlu, YPG/PKK'ya süren ABD-Rusya desteğinden rahatsız -...
6 saat önce
Tel Abyadlılar, toprakları teröristlerden temizlendiği için mutlu olsalar da ABD ve Rusya'nın desteğini alan terör örgütü YPG/PKK'nın tehdit arz etmeye devam etmesinden rahatsızlık duyuyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:11 Kaynak: AA
Tel Abyadlılar, toprakları teröristlerden temizlendiği için mutlu olsalar da ABD ve Rusya'nın desteğini alan terör örgütü YPG/ PKK'nın tehdit arz etmeye devam etmesinden rahatsızlık duyuyor.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında, Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçe merkezi sakinleri, yaşadıkları durumu AA muhabirine anlattı.
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