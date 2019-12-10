Son Dakika Haberleri: Tel Abyadlılar terörden kurtuldukları için mutlu, YPG/PKK'ya süren ABD-Rusya desteğinden rahatsız -...
Son Dakika Güncel Tel Abyadlılar terörden kurtuldukları için mutlu, YPG/PKK'ya süren ABD-Rusya desteğinden rahatsız -... - Son Dakika

Tel Abyadlılar terörden kurtuldukları için mutlu, YPG/PKK'ya süren ABD-Rusya desteğinden rahatsız -...

6 saat önce

Tel Abyadlılar, toprakları teröristlerden temizlendiği için mutlu olsalar da ABD ve Rusya'nın desteğini alan terör örgütü YPG/PKK'nın tehdit arz etmeye devam etmesinden rahatsızlık duyuyor.

Tel Abyadlılar, toprakları teröristlerden temizlendiği için mutlu olsalar da ABD ve Rusya'nın desteğini alan terör örgütü YPG/ PKK'nın tehdit arz etmeye devam etmesinden rahatsızlık duyuyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında, Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçe merkezi sakinleri, yaşadıkları durumu AA muhabirine anlattı.

Tel Abyadlılar terörden kurtuldukları için mutlu, YPG/PKK'ya süren ABD-Rusya desteğinden rahatsız -...

Amerika Birleşik Devletleri, Telabyad, Rusya, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:11 Kaynak: AA
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