Tel Abyadlılar ülkelerine dönecekleri günü bekliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin Tel Abyad ilçesinin terörden temizlenmesinin ardından, Akçakale'de yaşayan Tel Abyadlılar ülkelerine dönecekleri günü beklemeye başladı.



Türkiye'de yaşayan Tel Abyadlı mülteciler, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen memleketlerine dönecekleri günü bekliyor.



Suriye'deki iç savaştan dolayı Türkiye'ye sığınan ve 8 yıldır Akçakale'de ikamet eden Ömer Hüseyin el Abav (75), PKK/ YPG'li teröristlerden temizlenen Tel Abyad'a dönecekleri günü beklediklerini söyledi. PKK/YPG terör örgütünün kendilerine ve Tel Abyad halkına zulüm yaptığını belirten Abay, Türk devletine ve Türk ordusuna teşekkür etti. Tel Abyad'ın birçok bölgesinde mayın ve el yapımı patlayıcıların tuzaklandığını anlatan Abay, ilçenin güvenli hale gelmesinin ardından yurda geri dönmek istedikleri anlatarak, "Türkiye, devletiyle vatandaşıyla bizle her şeyini paylaştı. Onlar ekmeklerini, imkanlarını, çocuklarımızın eğitimini, hastalarımız için hastanelerini paylaştılar. Tabi Türk ordusu ve Suriye Milli Ordusu mensupları Tel Abyad ilçesini özgürleştirdi. Bundan son derece memnunuz. Teröristler insanımıza çok zulüm yaptı. Onlar şunu söylüyor, ya bize tabi olacaksın ya da bu toprakları terk edeceksin dediler. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Bundan dolayı birçok Tel Abyadlı vatandaşımız misafirperver Türkiye'ye sığındı. Bu yüzden Türkiye var oldukça umutlarımız var olacaktır diyorum. Tel Abyad halkı ilçenin mayınlardan temizlenmesinin ardından hemen evlerine dönmek istiyor. Ancak şu anda bütün her yer mayınlanmış durumda. Tel Abyad güvenli hale geldikten sonra vatandaşlarımız hemen dönmek istiyor. En önemlisi, Tel Abyad güvenli hale gelmeden vatandaşlar gitmez. Çunkü halk çok korkuyor ve ikinci bir korku daha yaşamak istemiyor. Tel Abyad güvenli olur olmaz bizlere haydi demeden bizler sizlere el sallar ve bay bay deriz" dedi.



Türk milletine teşekkür eden Abay, "Ben ülkemde görmediğim rahatlığı burada gördüm. Nereye gitsem saygı ve hürmet görüyorum. Hastaneye gittiğimde görevliler amca böyle gel, burada otur diyorlar. Eczaneye gidiyorum öncelik bana veriyorlar. Kadınlarımız hastaneye gittiğinde bekletmiyorlar. Suriye'de hastaneye gittiğinde git yarın gel, doğumu yaklaşmakta olana git yarın gel diyorlar. Bu kadın doğum yapmak üzere, kan kaybından gidecek diyorsun git diyor ve tehdit ediyor, böyle bir ülke olabilir mi? Hiçbir şey güvende değil. Türkiye'de hiç kimse sana nereye gidiyorsun demiyor. Türkiye'de bu kadar zamandır buradayım kimsenin benim yolumu çevirip nereye gidiyorsun demediler" şeklinde konuştu,



"Kim ne derse desin benim ülkem artık Türkiye"



Ömer Hüseyin el Abav, Türkiye'nin Suriye'den sonra ikinci vatanı olduğunu anlatarak, "Ben Türkiye'de gördüğüm insanlığı ve değeri kendi ülkemde görmedim. O yüzden benim ülkem Türkiye diyorum. Kendi ülkemde insanların boğazı kesiliyor ve katlediliyor. Böyle bir ülke olabilir mi? Arap ülkelerine giden Suriyeliler katledilip çöllere atılıyor. Böyle olur mu bu nasıl insanlık" diye konuştu. - ŞANLIURFA