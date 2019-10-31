Tel Abyadlılar yanan evlerinin üzüntüsünü yaşıyor

MUSTAFA GÜÇLÜ - Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'daki ikametlerine dönen Suriyeliler, terör örgütü YPG/PKK'lıların kaçarken ateşe verdiği evlerinin adeta enkaza dönmüş haliyle karşılaşmanın hüznünü yaşıyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince de desteklenen Barış Pınarı Harekatı sayesinde Tel Abyad bir süre önce terörden temizlendi.

Daha önce bölgeden kaçarak başka yerlerde yaşamak zorunda kalan Suriyeliler, ilçe merkezi ve çevre köylerde güvenliğin sağlanması sayesinde evlerine dönmeye başladı. Terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin kaçarken çok sayıda evi ateşe vererek bölgeden ayrılması nedeniyle Tel Abyadlılar adeta enkaz manzarasıyla karşılaştı.

Binaların, içindeki eşyalarla yandığını gören Suriyelilerin evlerine kavuşma mutluluğu da terör örgütünün bu zulmü nedeniyle yarım kaldı.

Terör örgütünü lanetleyen ve yaptıklarına tepki gösteren Suriyeliler, evlerindeki hasarı gidermek ve yeni bir hayata başlamak için çalışmalarına devam ediyor.

"İçeriye benzin döküp yakmışlar"

Terör örgütünün evini yaktığı Suriyelilerden Zeynep el Humeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün, Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu'nun köylerine geleceğini duyunca bütün evleri ablukaya aldığını söyledi.

Teröristlerin kendilerini sürekli evlerini yakmakla tehdit etmesi üzerine bölgeyi terk ettiklerini anlatan Humeydi, şöyle devam etti:

"Operasyon başlayınca biz köyü terk ettik. Bütün erkeklerimizi bir araya topladılar, köyden çıkışlarına izin vermediler. Sonra evlerimize gelip pencereleri kırıp içeriye benzin döküp yakmışlar. Söndürmeye geldiğimizde su olmadığı için söndüremedik. Evimiz 3 gün boyunca yandı. Bize zulmettiler, bu işi yapanlar YPG/PKK'lılardır. Üzerimize giyecek bir elbisemiz bile kalmadı hepsi yandı, her şeyimizi yaktılar. Allah onların belasını versin inşallah."

"Bizim köyde 9-10 ev yaktılar"

Muhammed Musa Hüseyin de uzun süre evlerine 5 kilometre mesafedeki akrabalarının yanında yaşamak zorunda kaldıklarını belirtti.

Barış Pınarı Harekatı'nın 4. gününde terör örgütünün evlerinin bulunduğu bölgeden çekilmeye başladığını anlatan Hüseyin, "Terör örgütü, harekat başlamasından 4 gün sonra gideceklerini anlayınca evlerimize girip yaktılar. Sadece bizim köyde 9-10 ev yaktılar. Evlerimizde hiçbir şeyimiz kalmadı, duvarlar bile yıkıldı. 12 gündür evimde çalışıyorum, evimin bakım ve onarımını yapıyorum. Bütün eşyalarımızı yaktılar. Televizyonumuz, buzdolabı, giyeceklerimiz, yataklarımız, hepsi kül oldu." diye konuştu.

Hüseyin, terör örgütünün kaçarken köylerindeki birçok eve bombalı tuzaklar kurduğunu da dile getirerek, Türk askerinin daha sonra bölgeyi bombalardan temizlediğini vurguladı.

Yangın nedeniyle 8 kişilik ailesinin tüm eşyalarının kül olduğunu ifade eden Hüseyin, işsiz olması nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi vereceklerini kaydetti.

Ahmet Ali el İsa da terör örgütü YPG/PKK üyelerinin giderken bile kendilerine zulmettiğini söyledi.

Hiçbir suçlarının olmamasına rağmen evlerinin sebepsiz yere yakıldığını anlatan İsa, "Hiçbir ilgimiz olmamasına rağmen benim ve iki çocuğumun evini yaktılar. Ben, çocuklarım ve torunlarım şu anda komşularımızda kalıyoruz. Hiçbir şeyimiz kalmadı." şeklinde konuştu.