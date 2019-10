Tel Abyadlılar yanan evlerinin üzüntüsünü yaşıyor

"Operasyon başlayınca biz köyü terk ettik. Bütün erkeklerimizi bir araya topladılar, köyden çıkışlarına izin vermediler. Sonra evlerimize gelip pencereleri kırıp içeriye benzin döküp yakmışlar. Söndürmeye geldiğimizde su olmadığı için söndüremedik. Evimiz 3 gün boyunca yandı. Bize zulmettiler, bu işi yapanlar YPG/PKK'lılardır. Üzerimize giyecek bir elbisemiz bile kalmadı hepsi yandı, her şeyimizi yaktılar. Allah onların belasını versin inşallah."

