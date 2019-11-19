Son Dakika Haberleri: Tel Abyadlılardan Mehmetçiğe teşekkür
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Tel Abyadlılardan Mehmetçiğe teşekkür

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da halkın güvenliği için yapılan yol kontrollerinde yerli halkın Mehmetçiğe nasıl teşekkür ettiğini paylaştı.

Tel Abyadlılardan Mehmetçiğe teşekkür, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da halkın güvenliği için yapılan yol kontrollerinde yerli halkın Mehmetçiğe nasıl teşekkür ettiğini paylaştı.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Tel Abyad'da yaşayan bir vatandaşın, "Çok şükür iyiyiz, siz geldiğinizden beri kontrol noktaları olduğu için daha iyiyiz" ifadeleri dikkat çekti. Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiğimiz Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Tel Abyad'da halkın güvenliği için yol kontrollerine devam ediyor. Suriyeli kardeşimiz: 'Çok şükür iyiyiz, siz geldiğinizden beri kontrol noktaları olduğu için daha iyiyiz' diyerek teşekkür etti" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:59 Kaynak: İHA
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