Tel Alyad'da 11 patlamamış eski uçak mühimmatı imha edildi
7 saat önce
MSB: "Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlerce EYP yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı, SAS Timlerimiz tarafından imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:45 Kaynak: İHA
MSB: "Tel Abyad'da, PKK/ YPG'li teröristlerce EYP yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı, SAS Timlerimiz tarafından imha edildi."
(İHA)
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