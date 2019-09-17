Tel arasına sıkışan köpeği AFAD kurtardı
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Afyonkarahisar'da tel arasına sıkışan köpeği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:54 Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da tel arasına sıkışan köpeği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri kurtardı.
AFAD Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar- İzmir kara yolunun 7. kilometresinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve TED Koleji mevkisinde bir köpeğin tellere sıkıştığı bilgisini alan ekipler, olay yerine giderek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.
Yara almadığı tespit edilen köpek, doğal ortamına bırakıldı.
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