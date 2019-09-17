Son Dakika Haberleri: Tel arasına sıkışan köpeği AFAD kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Tel arasına sıkışan köpeği AFAD kurtardı

1 saat önce

Afyonkarahisar'da tel arasına sıkışan köpeği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Tel arasına sıkışan köpeği AFAD kurtardı, System.String[]

Afyonkarahisar'da tel arasına sıkışan köpeği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

AFAD Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar- İzmir kara yolunun 7. kilometresinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve TED Koleji mevkisinde bir köpeğin tellere sıkıştığı bilgisini alan ekipler, olay yerine giderek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

Yara almadığı tespit edilen köpek, doğal ortamına bırakıldı.

Afyon, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tamir için getirilen İsviçre modeli saat hayatını değiştirdi
Son dakika: Rusya, Kuzey Kore'ye ait gemiye el koydu: 21 mürettebat gözaltında Adnan Oktar'dan 'Kedicikler'le ilgili soruya yanıt: Allah aşkıyla seviyorum Tutuklanan ve yerine kayyum atanan Kulp Belediye Başkanı: Olay, ciddi bir katliamdır, ilişkilendirilmek beni üzmüştür

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 15:50:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tel arasına sıkışan köpeği AFAD kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]