Tel Aviv belediye binası BAE bayrağıyla aydınlatıldı - Son Dakika

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme anlaşması üzerine Tel Aviv'deki belediye binası her iki ülkenin bayraklarıyla aydınlatıldı.

Başkent Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda bulunan belediye binasına ışıkla BAE ve İsrail bayrakları yansıtıldı.

Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldai de sosyal medya hesabından belediyenin aydınlatılmış görüntüsünü paylaşarak, "Başbakan'ı (Binyamin Netanyahu) BAE ile varılan barış anlaşması dolayısıyla tebrik ederim." ifadelerini kullandı.